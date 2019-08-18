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Москвичей познакомили с культурой Удмуртии

11:43
  • воскресенье
  • 18 августа 2019

В столице прошёл фестиваль "Гербер"

Побывать в Удмуртии, не выезжая из Москвы. В столичном парке "Красная Пресня" прошёл фестиваль "Гербер". Гостей праздника знакомили с удмуртской культурой. Для них работали шесть тематических зон.

Посетители смогли поучаствовать в мастер-классах по традиционным ремеслам, попробовать национальные блюда, посмотреть выступления молодых исполнителей, народных коллективов. Отдельную площадку посвятили спорту: гости играли в шахматы, стреляли из лука и участвовали в забеге.

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Удмуртский национальный праздник лета "Гербер"
Удмуртский национальный праздник лета "Гербер"
Удмуртский национальный праздник лета "Гербер"
Удмуртский национальный праздник лета "Гербер"
Удмуртский национальный праздник лета "Гербер"
Удмуртский национальный праздник лета "Гербер"
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