Москвичей познакомили с культурой Удмуртии

В столице прошёл фестиваль "Гербер"

Побывать в Удмуртии, не выезжая из Москвы. В столичном парке "Красная Пресня" прошёл фестиваль "Гербер". Гостей праздника знакомили с удмуртской культурой. Для них работали шесть тематических зон.

Посетители смогли поучаствовать в мастер-классах по традиционным ремеслам, попробовать национальные блюда, посмотреть выступления молодых исполнителей, народных коллективов. Отдельную площадку посвятили спорту: гости играли в шахматы, стреляли из лука и участвовали в забеге.