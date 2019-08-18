На старт полумарафона вышли тысячи москвичей

Забег прошёл по столичным набережным

Сегодня на московских набережных прошли масштабные спортивные соревнования. Организаторы ежегодного полумарафона "Лужники" подготовили живописный маршрут.

Участники забега проследовали по центральным набережным вдоль Крымского моста, Собора Василия Блаженного, Храма Христа Спасителя и Кремля. Спортивных москвичей не остановила даже погода. Проверить свою физическую подготовку вызвались несколько тысяч человек. Также в полумарафоне участвовали спортсмены с ограниченными возможностями, сообщает "ТВ Центр".