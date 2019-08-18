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На старт полумарафона вышли тысячи москвичей

12:08
  • воскресенье
  • 18 августа 2019

Забег прошёл по столичным набережным

Сегодня на московских набережных прошли масштабные спортивные соревнования. Организаторы ежегодного полумарафона "Лужники" подготовили живописный маршрут.

Участники забега проследовали по центральным набережным вдоль Крымского моста, Собора Василия Блаженного, Храма Христа Спасителя и Кремля. Спортивных москвичей не остановила даже погода. Проверить свою физическую подготовку вызвались несколько тысяч человек. Также в полумарафоне участвовали спортсмены с ограниченными возможностями, сообщает "ТВ Центр".

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Участники забега
Участники забега
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