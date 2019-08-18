В Александровском саду звучат песни из советских фильмов

Завершаются выступления военных оркестров

В Москве завершилась большая фестивальная программа "Военные оркестры в парках". Заключительное выступление этого сезона прошло в Александровском саду.

Знаменитые песни из советских фильмов, классические и джазовые произведения исполнили оркестры Минобороны, ВМФ и 154 отдельного комендантского Преображенского полка, сообщает "ТВ Центр".

В течение трёх месяцев для москвичей и гостей столицы играли 16 лучших военных оркестров. Вместе с зарубежными коллективами они выступят на фестивале "Спасская Башня", он откроется 23 августа.