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В Александровском саду звучат песни из советских фильмов

11:23
  • воскресенье
  • 18 августа 2019

Завершаются выступления военных оркестров

В Москве завершилась большая фестивальная программа "Военные оркестры в парках". Заключительное выступление этого сезона прошло в Александровском саду.

Знаменитые песни из советских фильмов, классические и джазовые произведения исполнили оркестры Минобороны, ВМФ и 154 отдельного комендантского Преображенского полка, сообщает "ТВ Центр".

В течение трёх месяцев для москвичей и гостей столицы играли 16 лучших военных оркестров. Вместе с зарубежными коллективами они выступят на фестивале "Спасская Башня", он откроется 23 августа.

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Военный оркестр в Александровском саду
Военный оркестр в Александровском саду
Военный оркестр
Военный оркестр
Военный оркестр в Александровском саду
Военный оркестр в Александровском саду
Военный оркестр
Военный оркестр
Военный оркестр
Военный оркестр
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