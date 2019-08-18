Россия готова ответить США на размещение ракет в Европе

Москва не отказывается от переговоров с Вашингтоном

Россия даст симметричный ответ США в случае размещения в Европе новых ракет в нарушении ДРСМД, об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу. При этом глава военного ведомства сказал, что Москва и сейчас готова к переговорам.

"Если вы хотите договариваться, то надо договариваться. Если такого желания нет, то на каком-то этапе надо перестать лукавить и сказать, что мы больше ни о чем договариваться не хотим", - сказал министр в интервью телеканалу "Россия 1". По его словам, Вашингтон заложил в бюджет разработку нарушающих ДРСМД ракет ещё за год до выхода из договора.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был заключён между СССР и США в 1987 году. В феврале этого года Штаты заявили о начале процесса выхода из ДРСМД. Процедура заняла полгода, таким образом, договор утратил силу 2 августа. Президент Владимир Путин поручил Министерству обороны и Службе внешней разведки следить за действиями США по разработке и размещению в Европе новых ракет.