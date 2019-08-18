ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россиян ждут массовые проверки на алкоголь

14:04
  • воскресенье
  • 18 августа 2019

С инициативой выступили в Минздраве

Министерство здравоохранения России выступило с новой инициативой. Чиновники предлагают всем работодателям проверять своих сотрудников на алкоголь перед началом смены. Это необходимо для снижения количества несчастных случаев на производстве, уверяют в ведомстве. Предполагается, что для этой процедуры будет использоваться алкотестер, сообщает РИА Новости.

Кроме того, в министерстве предлагают работодателям организовывать безалкогольные корпоративные мероприятия. Напомним, что практику безалкогольных свадеб власти пытались внедрить в годы действия антиалкогольного указа Михаила Горбачёва в конце 80-х годов. Тогда традиция не прижилась.

Главное сегодня
Мужчина дует в алкотестер
Мужчина дует в алкотестер
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.