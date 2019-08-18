Россиян ждут массовые проверки на алкоголь

С инициативой выступили в Минздраве

Министерство здравоохранения России выступило с новой инициативой. Чиновники предлагают всем работодателям проверять своих сотрудников на алкоголь перед началом смены. Это необходимо для снижения количества несчастных случаев на производстве, уверяют в ведомстве. Предполагается, что для этой процедуры будет использоваться алкотестер, сообщает РИА Новости.

Кроме того, в министерстве предлагают работодателям организовывать безалкогольные корпоративные мероприятия. Напомним, что практику безалкогольных свадеб власти пытались внедрить в годы действия антиалкогольного указа Михаила Горбачёва в конце 80-х годов. Тогда традиция не прижилась.