Украинские военные в Донбассе промышляли грабежами и разбоями

Секретный отчёт стал достоянием общественности

Экс-депутат Верховной Рады обнародовал сенсационные данные о преступлениях ВСУ в Донбассе. Оказывается, украинские военные промышляли во время боевых действия мародёрством, грабежами, изнасилованиями и мелкими кражами.

Алексей Журавко выложил у себя в Facebook официальный отчёт о правонарушениях украинских военных по отношению к гражданскому населения ДНР и ЛНР.

Вот лишь некоторые факты из этого документа: в ноябре 2014 года один из сотрудников ВСУ по фамилии Паламарчук в состоянии опьянения незаконно проник в частный дом, где изнасиловал девушку и убил вступившегося за неё отца. В марте 2015 года сержант Карпинец сбил двух пешеходов на бронетранспортере. В результате инцидента погиб маленький ребёнок. В отчёте много информации об убийствах мирных жителей и прочих преступлениях, всего их зарегистрировано более ста.