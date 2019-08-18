Шепелев купил для сына Фриске двух рыцарей

Телеведущий рассказал о тратах на Платона

Дмитрий Шепелев откровенно рассказал о том, как он балует своего сына. В начале лета он устроил для отпрыска фееричную вечеринку, на которую были приглашены два рыцаря. Шестилетие Платона прошло громко, но без гостей со стороны родных по материнской линии.

"Чтобы сделать сюрприз, я выписал из Петербурга в Москву двух рыцарей, которые на глазах у именинника в полной амуниции дрались на мечах, высекая искры и звеня латами. После сына посвящали в рыцари", - приводит слова Шепелева издание "7 дней".

Телеведущий признался, что ему не жалко денег для сына. Каждый месяц он дарит ему подарки. Правда, гостинцы от близких Жанны Фриске до Платона не доходят. Родители артистки утверждают, что Дмитрий отказывается передавать их сыну.