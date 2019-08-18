Подросток зарезал свою семью в Ульяновской области

Обнаружены тела шести человек

В Ульяновской области подросток зарезал пять человек и покончил с собой. Страшная трагедия произошла в селе Патрикеево, сообщает "Интерфакс".

В частном доме обнаружены тела пяти погибших: троих взрослых и двоих детей. Еще одно тело обнаружено за пределами дома, это подросток, предположительно, он же и совершил нападение, а потом покончил с собой, передаёт агентство слова своего информированного источника. Мотивы преступления выясняются, на месте работают криминалисты. Есть информация о возбуждении уголовного дела по статье об убийстве двух и более человек.