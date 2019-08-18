Убивший родных подросток был отличником и участником олимпиад

Он был на хорошем счету в школе

Подросток, совершивший массовое убийство в Ульяновской области, не состоял на учёте у психиатра. Мало того, он был на хорошем счету в школе, учился на пятёрки и участвовал в олимпиадах. Семья, которую он всю убил, была благополучной, никаких предпосылок для совершения такого тяжкого преступления не было. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе прокуратуры Ульяновской области.

Тем временем Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства подростком в Ульяновской области пяти человек, в том числе двоих малолетних детей. Трагедия произошла утром 18 августа: молодой человек зарезал или зарубил маму, бабушку, дедушку, брата и сестру, а затем покончил жизнь самоубийством.