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Шокирующие подробности кровавой расправы подростка над своей семьёй

16:12
  • воскресенье
  • 18 августа 2019

Школьник оставил предсмертную записку

Выясняются новые подробности кровавой драмы в Ульяновской области, где подросток убил всю свою семью и свёл счёты с жизнью. Молодой человек зарубил топором мать, бабушку, дедушку, брата и сестру. Перед убийством он оставил записку, в которой написал, что решил не расстраивать родственников, а поэтому заберёт их с собой.

Трагедия произошла в селе Патрикеево. Известно, что подросток не страдал психическими заболеваниями и не состоял на учёте у психиатра. В школе он был отличником, участвовал в олимпиадах и конкурсах. Семья была благополучной, никаких предпосылок для совершения такого тяжкого преступления не было, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе прокуратуры Ульяновской области. СКР возбудил уголовное дело по факту массового убийства.

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