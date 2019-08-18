Канары в огне: объявлена эвакуация местных жителей

Пожарные не могут справиться с огнём

Почти две тысячи человек эвакуированы на испанском острове Гран-Канария из-за сильных природных пожаров. Пламенем охвачены более 500 гектаров леса в провинции Лас-Пальмас.

Огонь быстро распространяется и уже вплотную подобрался к населённым пунктам. В срочном порядке в безопасные районы вывезли не только местных жителей, но и домашних животных. На помощь пожарным Гран-Канарии уже прибыли их коллеги с соседнего Тенерифе. Тушение ведут и с земли, и с воздуха.

Однако, справиться с огнём пока не удаётся. Ситуацию осложняют сильный ветер и засушливая погода, которая держится на острове уже несколько недель, сообщает "ТВ Центр".