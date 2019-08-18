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Остановлен четвёртый энергоблок: на Белоярской АЭС сработала защита

17:32
  • воскресенье
  • 18 августа 2019

Радиационный фон находится в норме

На Белоярской АЭС в Свердловской области остановлен четвёртый энергоблок. На станции сработала аварийная защита, сообщается на официальном сайте "Росэнергоатома".

Срабатывание было ложным, остановка энергоблока произведена по штатному алгоритму по нормальной схеме. Около месяца назад этот же энергоблок уже выключался из-за срабатывания защиты. Тогда причиной сбоя было названо изменение характеристик конденсатора.

Сообщается, что отклонений от пределов и условий безопасной эксплуатации энергоблоков на станции нет, радиационный фон на территории и в окрестностях АЭС в норме.

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Белоярская АЭС в Свердловской области
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