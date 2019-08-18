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Опубликовано видео из дома, в котором школьник зарубил пять человек

18:02
  • воскресенье
  • 18 августа 2019

Следователи снимают отпечатки пальцев и осматривают комнаты

Следственный комитет опубликовал на своём сайте видео из дома в Ульяновской области, где подросток убил всю свою семью. На кадрах видна работа следователей: они снимают отпечатки пальцев и осматривают комнаты. Где-то на полу разбросаны игрушки, видны следы крови, в других помещениях сохраняется порядок.

Сегодня, 18 августа в селе Патрикеево подросток зарубил топором всю свою семью – мать, бабушку, дедушку, сестру и брата. После расправы над родственниками молодой человек покончил собой. В школе он характеризуется с хорошей стороны: учился на пятёрки, участвовал в олимпиадах и конкурсах. Подросток не страдал психическими заболеваниями и не состоял на учёте у психиатра.

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Следственные действия на месте убийства семьи в Ульяновской области
Место убийства семьи в Ульяновской области
Место убийства семьи в Ульяновской области
Следственные действия на месте убийства семьи в Ульяновской области
Следственные действия на месте убийства семьи в Ульяновской области
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