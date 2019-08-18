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Почему отличник из Ульяновской области убил своих родных

19:23
  • воскресенье
  • 18 августа 2019

Причиной трагедии мог стать алкоголь

Алкоголь мог стать причиной жестокого убийства своей семьи и последующего самоубийства подростка в Ульяновской области. Школьные друзья рассказали, что в последнее время он стал выпивать. На некоторых фотографиях из социальных сетей юноша запечатлён с друзьями во время пикников. На столе стоят стаканы и банки пива.

Ещё друзья рассказали, что подросток-убийца из села Патрикеево много играл в компьютерные игры, которые, по мнению специалистов, могут воздействовать на психику. В целом же друзья характеризуют школьника как позитивного, сообщает телеканал "360".

Школьные товарищи шокированы произошедшим: убийца был отличником, участвовал в олимпиадах и конкурсах. Семья была благополучной, жила скромно.

Напомним, 18 августа в Ульяновской подросток зарубил топором своих маму, бабушку, дедушку, младших брата и сестру, а затем покончил жизнь самоубийством. На месте трагедии работают следователи, возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более человек.

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Следственные действия на месте убийства семьи в Ульяновской области
Следственные действия на месте убийства семьи в Ульяновской области
Место убийства семьи в Ульяновской области
Место убийства семьи в Ульяновской области
Следственные действия на месте убийства семьи в Ульяновской области
Следственные действия на месте убийства семьи в Ульяновской области
Следственные действия на месте убийства семьи в Ульяновской области
Следственные действия на месте убийства семьи в Ульяновской области
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