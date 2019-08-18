"Володя, умоляю!" Разин просит Зеленского пустить его на Украину

Продюсер хочет увидеть умирающую солистку "Фристайла"

Продюсер Андрей Разин молит Владимира Зеленского пустить его на Украину. Дело в том, что в полтавской больнице умирает певица Нина Кирсо, с которой Разина связывает давняя дружба.

"Умоляю, прошу и обращаюсь к Владимиру Зеленскому. Володя, разреши, пожалуйста, мне, руководителю группы "Ласковый май", приехать и навестить солистку группы "Фристайл" Нину Кирсо. Володя, она лежит в коме, но она всё слышит, она всё чувствует. Пожалуйста, умоляю тебя, помоги мне приехать в Полтаву", - написал Разин, обращаясь к президенту Украины, как к коллеге по цеху и главе государства.

Солистка группы "Фристайл" Нина Кирсо уже более года находится в коме после перенесенного инсульта. На днях ей исполнилось 56 лет. Певице помогают деньгами София Ротару и Таисия Повалий.

Напомним, что мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет с российским гражданством был закрыт въезд на Украину. Потом власти пошли на некоторые послабления, но до сих пор не пускают в страну тех, кто побывал в Крыму без их согласия.