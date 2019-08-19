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Аварийно севший Airbus эвакуируют с кукурузного поля

08:23
  • понедельник
  • 19 августа 2019

В самолете демонтируют салон и пассажирские кресла

Этим утром в  Подмосковье приступили к демонтажу аэробуса "Уральских авиалиний". Это невозможно было сделать ранее из-за проливных дождей. Как сообщает "Газета.Ru", специалисты разместят под лайнером надувные понтоны.

На месте работают российские специалисты, а также представители Airbus и французского Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации. Эксперты приступили к расшифровке данных с бортовых самописцев.

В минувший четверг самолёт "Уральских авиалиний", летевший из Москвы в Симферополь, столкнулся со стаей птиц. Отказали оба двигателя. Пилотам удалось совершить уникальную посадку лайнера на кукурузное поле. Обошлось без жертв. Более 70 человек получили различные  травмы. Их жизни ничто не угрожает.

Экипаж представлен к правительственным наградам. Командир Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин - к званию Героя России. Остальные удостоены ордена Мужества.

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