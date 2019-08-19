"Решил забрать с собой": шокирующие подробности резни под Ульяновском

Подросток оставил предсмертную записку

Следственный комитет выясняет подробности шокирующей истории в Ульяновской области. 16-летний школьник убил пятерых членов своей семьи, в том числе двух детей, а после покончил с собой. Трагедия произошла в ночь на воскресенье в селе Патрикеево.

Даниил рассказывает, что утром, когда он проснулся, ему позвонил приятель Женя. Сказал, срочно идти к их общему другу Тимуру. Что-то у того случилось.

Как оказалось, ночью, когда весь поселок спал, Тимур писал другу, что убил всех своих родных. Мать - ей было 42. Четырехлетних близнецов брата с сестрой. И бабушку с дедушкой. Мол, их им было особенно жаль, но другого выхода не было.

"Написал предсмертную записку: хотел покончить жизнь суицидом. Но так как родственники, чтобы не переживали, решил забрать с собой", - рассказала родственница Тимура Наталья Шарманова.

Орудие преступления - обыкновенный топор. Судя по всему, никто даже не проснулся. Из соседей тоже никто ничего не видел и не слышал. Для всех жителей поселка Патрикеево Ульяновской области это преступление стало настоящим шоком. Тимура знали многие. Он отлично учился. Шёл на золотую медаль. Учувствовал во всех олимпиадах и играх эрудитов. Занимался спортом. Вечером перед убийством ходил на поселковый праздник. Как всегда был весел. Никаких разговоров о самоубийстве и уж тем более убийстве всей своей семьи.

"Он работал в интернете. Зарабатывал деньги, чтобы содержать семью", - рассказывает Андрей, одноклассник Тимура.

Семья Тимура жила небогато. Бабушка с дедушкой получали пенсию. Ещё были пособия по инвалидности. Мать после тяжелого заболевания не работала. С отцом Тимура она развелась, когда мальчик был еще маленький. В селе говорят: из-за того, что мужчина пил. Близнецов она родила от второго мужа, с которым тоже потом разошлась.

Никаких проблем. Ни в семье, ни в учебе, ни в любви. Следствие пока не озвучивает причину трагедии. Односельчане тоже гадают. Есть версия, что молодой человек мог страдать психическим заболеванием.

Медики говорят, что человек имеющий такое заболевание, может ничем не отличаться от окружающих. При этом если он болен шизофренией, но получает лечение, то совершенно не опасен для людей. На место преступления приезжал даже заместитель губернатора области. Помощь с похоронами отцу Тимура окажут региональные власти.

Дмитрий Гусев, Юлий Олейник, "ТВ Центр".