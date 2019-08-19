Трамп усомнился в торговой сделке с Китаем из-за протестов в Гонконге

Президент США предостерег Пекин от жесткого подавления протестов в Гонконге

Решение гонконгской проблемы будет способствовать заключению торгового соглашения между США и Китаем. Об этом заявил Дональд Трамп. Американский лидер предложил Си Цзиньпину встретиться с участниками протестов. Пекин в очередной раз попросили не вмешиваться во внутренние дела страны, передает "ТВ Центр".

И назвал ответственных за беспорядки. Это четыре человека, которые действует под диктовку Вашингтона и наносят огромный ущерб социально-экономической ситуации в Гонконге. Протесты из-за поправок к закону об экстрадиции продолжаются одиннадцатую неделю. Несмотря на проливной дождь, в воскресенье акцию отменять также не стали. Участие в ней приняли более полутора миллионов человек. Больше всего собралось около комплекса правительственных зданий.

Протестующие и полиция никаких активных действий не предпринимали. К полуночи манифестанты разошлись.