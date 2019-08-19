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У сына Валерии не хватило денег на пышную свадьбу

08:18
  • понедельник
  • 19 августа 2019

Молодой человек в тайне от родителей зарегистрировал брак

Старший сын певицы Валерии и продюсера Александра Шульгина Артемий в тайне от родителей женился. Избранницей 24-летнего наследника артистки стала школьная подруга.

О событии из жизни звездного семейства рассказал муж Валерии продюсер Иосиф Пригожин. "На моем недавнем 50-летии Тема признался, что надумал жениться. Мы тогда подумали с Лерой, что он шутит", - поделился продюсер.

Но молодой человек не шутил. Оказывается, со дня свадьбы уже прошел почти месяц. "Тема вместе с ней учился в школе в Швейцарии и в университете. А потом ребята взяли и тайно расписались в Монтре", - цитирует kp.ru Пригожина.

По словам отчима, сын Валерии уже давно не живет за счет родителей, но на роскошную свадьбу он еще не заработал. "Сам пока не готов профинансировать большой праздник, поэтому свадьбы пока не было, только регистрация", - отметил продюсер.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от VALERIYA (@valeriya)

Избранницу сына Валерия знает давно. Девушку зовут Наташа, ее семья из Новокузнецка, но уже много лет живет в Швейцарии. О том, что молодые люди влюблены родственники даже не догадывались. "Нам она всегда очень нравилась. Лера как-то сказала сыну, показав на Наташу: "Вот такая тебе нужна жена!" Правда, на тот момент мы не знали, что ребята встречаются", - пояснил Пригожин.

Сыну Валерии в конце августа исполнится 25 лет. Артемий Шульгин окончил с отличием престижный Женевский университет Вебстер и Бостонский Беркли. Он получил образование сразу по трем направлениям - "бизнес-менеджмент", "IT-технологии" и "саунд-дизайнер". Сейчас Артемий занимается продюсированием.

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