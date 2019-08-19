Гибралтар отказал США в задержании танкера

Иранский танкер Grace 1 покинул Гибралтар

Иранский танкер Grace 1, задержанный 4 июля по подозрению в нарушении режима санкций против Сирии, покинул Гибралтар.

Судно, которое ранее ходило под флагом Панамы, сменило название на Адриан Дарья и отправилось в плавание уже под флагом Ирана. Власти Гибралтара дважды заявили, что не могут больше задерживать танкер по запросу США из-за разницы в ограничительной политике в отношении Тегерана между Вашингтоном и Брюсселем, пишет "Газета.Ru".

Санкции Евросоюза значительно мягче. Там действует запрет на экспорт нефти в Сирию, но его нет в отношении продажи иранского сырья. Сейчас судно направляется в один из средиземноморских портов. Под арестом оно находилось 45 суток. Иран неоднократно выступал против задержания танкера и называл действия властей Великобритании и Гибралтара актом пиратства.