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Багаж россиян проверят по новым правилам

08:27
  • понедельник
  • 19 августа 2019

Нововведения касаются цветов и фруктов

Багаж россиян с 19 августа будут проверять на таможне по новым правилам. Новшества касаются цветов, фруктов и овощей, которые пассажиры провозят через границу.
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В соответствии с постановлением правительства, которое опубликовано на портале правовой информации, через границу теперь можно провезти не более 5 килограммов фруктов, овощей, семян и других продуктов растительного происхождения. Если норма превышена, груз изымается и отправляется обратно – или же уничтожается.

Ограничения касаются и букетов – их можно везти с собой не более трех, не более 15 цветков в каждом. Чтобы оправдать перевозку большего количества цветов или фруктов, надо предъявить фитосанитарный сертификат.

Ужесточение касается перевозки указанных продуктов на всех видах транспорта – воздушном, железнодорожном, водном и автомобильном. Под ограничения попали ананасы, авокадо, капуста, картофель и орехи. Проконтролирует таможня также перевозку елок – и даже веток хвойных деревьев. В Россельхознадзоре ранее подчеркивали, что ограничения действуют уже давно – а сейчас законодательную базу привели в соответствие с правилами Евроазиатского экономического сообщества (ЕАЭС), пишут "Известия".

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