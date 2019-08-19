Брэдли Купер постарел и обрюзг после ухода от Шейк

Актер стал сам на себя не похож

Брэдли Купера впервые за долгое время заметили с дочерью от Ирины Шейк Леей. Актер отвез наследницу на пляж.

Мимо папарацци такое событие не прошло. Фотографы снимали каждый шаг звездного отца. Вскоре снимки были размещены в Сети. На кадрах видно, что после расставания с Шейк Купер сильно изменился. Актер отрастил усы и волосы.

Поклонники считают, что новый образ сильно состарил Брэдли. Звезда Голливуда из-за неряшливой прически и майки не по размеру выглядит обрюзгшим. "Как-то Брэдли поплохел без Иришки", "Кошмар, что с ним? Усики ему совсем не идет", "Мда.... он с Ириной смотрелся куда лучше, и свежее и счастливее!" - написали в комментариях под фото фанаты (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.Ред.).

Напомним, Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались в мае этого года. По слухам, актер бросил россиянку из-за Леди Гаги. Эта информация пока не подтвердилась.