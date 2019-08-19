Раскрыта секретная информация о должниках России

Кое-какие долги вернуть будет проблематично

Почти 30 миллиардов долларов задолжали России ее партнеры. Сумма внешних кредитов традиционно держится в секрете, однако журналистам удалось выяснить некоторые детали по открытым источникам.

Самый большой долг перед Россией у Белоруссии – более 7,5 миллиардов долларов. С 2012 года задолженность Минска перед Москвой выросла в два раза. Однако летом 2019 года российская сторона впервые за последние годы отказалась рефинансировать текущую часть белорусского долга.

На втором месте в списке должников – Украина. Киев разорвал дипломатические отношения с Москвой, которой задолжал 3,7 миллиарда долларов. Однако Украина считает, что должна лишь около 600 миллионов – причем даже эту сумму выплачивать не торопится.

За пределами постсоветского пространства крупнейший должник России – Венесуэла. Каракас обещал вернуть Москве более 3 миллиардов до 2027 года.

Как отмечает РБК, по меньшей мере 17 стран должны России в общей сложности 27 миллиардов долларов. Секретность этой темы связана с тем, что большинство кредитов были выданы на военные нужды. В частности, той же Венесуэле, как и Армении, Индии и Индонезии кредит предоставлялся на закупку вооружений в России.