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На самолете в космос: появилось видео боя истребителей МиГ в стратосфере

09:29
  • понедельник
  • 19 августа 2019

Отработаны элементы перехвата "нарушителя"

Российские истребители МиГ-31БМ отработали перехват условного нарушителя в ближнем космосе. Видео учебных полетов предоставила ТВЦ.ru пресс-служба Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту.
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"Впервые в воздушном бое на практическом потолке приняли участие новые модернизированные высотные истребители-перехватчики МиГ-31БМ", - отметили в пресс-службе ВВО.

МиГ-31 — двухместный сверхзвуковой всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия. Предназначен для перехвата и уничтожения воздушных целей на предельно малых, малых, средних и больших высотах, в сложных метеоусловиях. МиГу может действовать и тогда, когда противник применяет активные и пассивные радиолокационные помехи. МиГ-31БМ -  это модернизированная версия самолета. Истребитель получил новую систему управления вооружением и более современный радиолокатор.

Камера в кабине пилота запечатлела взлет, набор высоты и полет в стратосфере - на высоте более 20 тысяч метров со скоростью 2500 километров в час. Экипаж вел поиск условного противника -  не привлекая при этом наземные средства ПВО.

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