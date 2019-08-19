На самолете в космос: появилось видео боя истребителей МиГ в стратосфере

Отработаны элементы перехвата "нарушителя"

Российские истребители МиГ-31БМ отработали перехват условного нарушителя в ближнем космосе. Видео учебных полетов предоставила ТВЦ.ru пресс-служба Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту.

"Впервые в воздушном бое на практическом потолке приняли участие новые модернизированные высотные истребители-перехватчики МиГ-31БМ", - отметили в пресс-службе ВВО.

МиГ-31 — двухместный сверхзвуковой всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия. Предназначен для перехвата и уничтожения воздушных целей на предельно малых, малых, средних и больших высотах, в сложных метеоусловиях. МиГу может действовать и тогда, когда противник применяет активные и пассивные радиолокационные помехи. МиГ-31БМ - это модернизированная версия самолета. Истребитель получил новую систему управления вооружением и более современный радиолокатор.

Камера в кабине пилота запечатлела взлет, набор высоты и полет в стратосфере - на высоте более 20 тысяч метров со скоростью 2500 километров в час. Экипаж вел поиск условного противника - не привлекая при этом наземные средства ПВО.