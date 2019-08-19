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Мать зарубившего семью подростка раньше выпивала

09:56
  • понедельник
  • 19 августа 2019

Члены семьи подростка из Ульяновской области имели проблемы с алкоголем

Появляются подробности семьи школьника, который убил свою семью, а потом покончил жизнь самоубийством. Как выяснили СМИ, отец мальчика злоупотреблял алкоголем. Зависимость была и у матери подростка.

"Раньше его (подростка) мать была пьющая, состояла на учете. Потом сделали ей операцию в Москве, что-то с головой у нее было. И она в последнее время не пила — года два или больше. Отец с ними не жил, из-за алкоголя развелись", - приводит слова мальчика URA.Ru.

В настоящее время Следственный комитет выясняет подробности трагедии. 16-летний школьник убил пятерых членов своей семьи, в том числе двух детей, а после покончил с собой.

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