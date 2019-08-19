ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Сеть слили смелые фото молодой Пугачевой

10:35
  • понедельник
  • 19 августа 2019

Аллу Борисовну очень трудно узнать

В Instagram выложили редкие фото молодой Аллы Пугачевой. Кадры были сделаны во время фотосессии для журнала Vogue 20 лет назад.

На снимках Примадонне 50 лет. На некоторых фото Пугачева держит мундштук, это придает ей дерзкий вид. В целом снимки очень смелые, так как для их создания певица отказалась от своего фирменного стиля.

Аллу Борисовну очень трудно узнать в образе с гладкими волосами и практически без макияжа. Как рассказала kp.ru визажист певицы Анжелика Посохова, сама артистка не в восторге от фотосессии.

"Все хвалят этот образ, но это моя самая нелюбимая обложка. Это просто не Пугачева. Пугачевой должно быть много", - призналась Примадонна визажисту.

 

Отметим, что снимал Аллу Борисовну для русской версии Vogue британский фотограф Робин Деррик, а в Сеть кадры выложила фотограф Асет Героева.

Новости по теме
Алла Пугачева
Алла Пугачева
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.