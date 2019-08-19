В Сеть слили смелые фото молодой Пугачевой

Аллу Борисовну очень трудно узнать

В Instagram выложили редкие фото молодой Аллы Пугачевой. Кадры были сделаны во время фотосессии для журнала Vogue 20 лет назад.

На снимках Примадонне 50 лет. На некоторых фото Пугачева держит мундштук, это придает ей дерзкий вид. В целом снимки очень смелые, так как для их создания певица отказалась от своего фирменного стиля.

Аллу Борисовну очень трудно узнать в образе с гладкими волосами и практически без макияжа. Как рассказала kp.ru визажист певицы Анжелика Посохова, сама артистка не в восторге от фотосессии.

"Все хвалят этот образ, но это моя самая нелюбимая обложка. Это просто не Пугачева. Пугачевой должно быть много", - призналась Примадонна визажисту.

Отметим, что снимал Аллу Борисовну для русской версии Vogue британский фотограф Робин Деррик, а в Сеть кадры выложила фотограф Асет Героева.