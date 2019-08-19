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Вселенская катастрофа: ученых заворожила битва черной дыры с нейтронной звездой

10:01
  • понедельник
  • 19 августа 2019

Самый маленький из соперников всего в 3 раза больше Солнца

Черная дыра и нейтронная звезда столкнулись в космосе. За катастрофой вселенского масштаба наблюдают ученые коллаборации LIGO. Они сообщили, что обнаружили первый в истории наблюдений источник гравитационных волн GCN 25324.
Аномалия в космосе: черная дыра превращается в призрака

Как поясняют специалисты, это бинарная система из черной дыры и нейтронной звезды. Сближение двух космических объектов исследователи зафиксировали еще в апреле, а их столкновение  - 14 августа. При слиянии объектов черная дыра разорвала нейтронную звезду и поглотила ее вещество.

Масса самого легкого участника этого спектакля – нейтронной звезды - составляет менее трех солнечных масс. Астрофизики утверждают с 99% вероятностью, что система представляет собой черную дыру и нейтронную звезду. И менее 1%, по их расчетам, за то, что это двойная черная дыра или двойная нейтронная звезда, пишет издание Science News.

Столкновение произошло на расстоянии около 900 миллионов световых лет от Земли.  Сектор, в котором расположена на небосводе бинарная система, астрономы сузили до 23 квадратных градусов - при том, что видимый размер Луны составляет около половины градуса.

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