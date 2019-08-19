Политика ультиматумов: почему США теряют союзников

Дональд Трамп позволяет себе резкие заявления

Дипломатическая молчанка Германии и США. О заметном охлаждении отношений между странами открыто заговорили в Берлине. Виной всему - привычный для американских властей ультимативный тон в решении острых международных вопросов. Откровенно скандальные заявления Дональд Трамп позволил себе и в отношении других стран.

Скрупулезно выстроенная тактика Белого дома по взаимодействию с ближайшими союзниками, кажется, трещит по швам. Крупнейшее немецкое издание "Шпигель" (Spiegel) заявляет: отношения между Германией и США на дне. Открытого конфликта нет - предпочитают играть в дипломатическую молчанку. Причин такой холодности сразу несколько, передает "ТВ Центр".

Берлину якобы не нравится американский посол Ричард Гренелл. Министр иностранных дел Хайко Маас вместо плодотворных встреч предпочитает короткие разговоры с ним, что называется, на ногах. А канцлер Германии Ангела Меркель за целый год вообще не нашла времени пообщаться, что весьма красноречиво характеризует так называемые союзнические отношения. Политика взглядов Берлина и Вашингтона расходится, подчеркивает издание.

Надежда, что "старые добрые времена трансатлантического партнёрства" вернутся, когда закончится президентство Трампа, ещё сильна. Однако на самом деле это иллюзия, так как прежними отношения уже никогда не будут. С критикой американского президента в адрес Европы согласны даже некоторые его противники-демократы. Даже после смены власти США будут для Германии неудобным партнёром.

А также партнером, который упорно продолжает навязывать свое мнение. Напрягает такое доминирование не только политиков. По опоросам населения, жители Германии никогда так плохо не относились к США, как сейчас. Негативным или очень негативным назвали свое отношение к Вашингтону 85% немцев. Прекратить бездумно плясать под дудку Белого дома призывает премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер.

Соединенные Штаты привыкли быть единоличным игроком на мировой политической арене. Тактику жестких ультиматумов и тотального давления сейчас испытывают в Китае.

Несмотря на недавние заверения Дональда Трампа, зарывать топор торговой войны с Поднебесной Вашингтон не планирует. Наметившееся потепление снова сковано льдом санкций. Продлевать лицензию для китайского телекоммуникационного гиганта Huawei не будут. Новый камень преткновения - протесты в Гонконге.

Только вот в Поднебесной считают, что за разжиганием протестных настроений в Гонконге стоят именно Соединенные Штаты. Организаторы акций - а их имена озвучили накануне - по мнению Пекина, имеют плотные контакты с Вашингтоном. Ультимативные угрозы Белого дома, кажется, начали утомлять даже европейских союзников.

Масла в огонь подливает и внезапное желание Дональда Трампа купить автономию Дании - Гренландию. Американский президент подтвердил, что вопрос приобретения гигантского острова вовсе не бредовая мысль, а вполне здравая идея. Хотя премьер-министр Дании уже заявил, что речи о продаже и быть не может. Но сложно припомнить, когда Вашингтон прислушивался к мнению остальных.

Александра Сергомасова, Алина Голубева, "ТВ Центр".