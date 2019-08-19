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Появилось видео дерзкого побега наркобарона от СБУ

12:03
  • понедельник
  • 19 августа 2019

Преступник уже доставлен в Израиль

Уйти от СБУ прямо в аэропорту Киева. В интернете появилось видео дерзкого побега наркобарона Амоса Дов Сильвера, которого в прошлый четверг по решению украинского суда должны были депортировать в Израиль, передает "ТВ Центр".

Подозреваемого в организации международного наркокартеля сопровождал конвой силовиков, однако мужчине все же удалось улучить момент и скрыться от охранников.

Во время предполетного досмотра Сильвер заметил, что сотрудники СБУ отвлеклись и, убедившись, что за ним не следят, спокойно вышел через металлоискатель обратно в город. Сопровождающие пропажу заметили не сразу. Поймать наркодилера удалось только спустя несколько часов - в 200 километрах от Киева. Сейчас преступник уже доставлен в Тель-Авив и ожидает суда.

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