Появилось видео разрушительного пожара на острове в Испании

Со стихией борются сотни человек

Испанский остров Гран-Канария охвачен мощными природными пожарами. Больше пяти тысяч человек эвакуированы в безопасные районы. Пламя вспыхнуло в субботу около населенного пункта Вальесеко, передает "ТВ Центр".

Сейчас огнем охвачено свыше трех тысяч гектаров леса. На борьбу со стихией направлены сотни человек и авиация. Ситуацию осложняет сильный ветер и жара. Несмотря на все усилия экстренных служб, огонь перекинулся на одну из главных достопримечательностей острова - заповедный национальный парк Тамадаба.

По данным местных информагентств, с начала года общая площадь лесных пожаров в стране составила более 50 тысяч гектаров. Гражданская гвардия уже задержала 9 человек, подозреваемых в поджогах.