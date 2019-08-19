ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Появилось видео разрушительного пожара на острове в Испании

11:48
  • понедельник
  • 19 августа 2019

Со стихией борются сотни человек

Испанский остров Гран-Канария охвачен мощными природными пожарами.  Больше пяти тысяч человек эвакуированы в безопасные районы. Пламя вспыхнуло в субботу около населенного пункта Вальесеко, передает "ТВ Центр".

Сейчас огнем охвачено свыше трех тысяч гектаров леса. На борьбу со стихией направлены сотни человек и авиация. Ситуацию осложняет сильный ветер и жара. Несмотря на все усилия экстренных служб, огонь перекинулся на одну из главных достопримечательностей острова - заповедный национальный парк Тамадаба.

По данным местных информагентств, с начала года общая площадь лесных пожаров в стране составила более 50 тысяч гектаров. Гражданская гвардия уже задержала 9 человек, подозреваемых в поджогах.

Главное сегодня
Пожар в Испании
Пожар в Испании
Пожар в Испании
Пожар в Испании
Пожар в Испании
Пожар в Испании
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.