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Вернись, молодость! Меркель нарядилась в купленную 20 лет назад блузку

10:33
  • понедельник
  • 19 августа 2019

Мнения комментаторов кардинально разошлись

Ангела Меркель решила отдохнуть от своих традиционных брючных костюмов. Но, видимо, обновок в гардеробе канцлера Германии не нашлось – и она нарядилась в блузу-кимоно, купленную еще 23 года назад.
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Историю наряда фрау канцлерин выяснили журналисты Deutsche Welle. Именно они заметили на днях политика в яркой блузе с запахом в стиле японского кимоно. Как сообщается, впервые в этом наряде Меркель появилась на открытии фестиваля музыки Вагнера в Байройте в 2002 году. А приобрела его еще раньше.

Блуза канцлеру Германии, судя по всему, нравится: Меркель видели в ней на некоторых мероприятиях в 2008 и 2017 годах. Журналисты неоднократно отмечали, что политик несерьезно относится к выбору одежды – то подолгу носит один и тот же костюм, а то вдруг вытащит из недр гардероба предмет туалета, который был в моде в конце прошлого столетия. Кроме того, пресса критикует Ангелу Меркель за то, что в отпуск она ездит много лет в одно и то же место.

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