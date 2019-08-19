Жена-скандалистка опозорила израильского премьера в Киеве (видео)

Госпожа Нетаньяху сорвала церемонию встречи

Дебош в самолете и скандал в аэропорту: Сара Нетаньяху устроила своему супругу – премьер-министру Израиля – веселую поездку на Украину. Сначала жене израильского премьера не понравилось, как ее приветствовал экипаж самолета, на котором глава правительства летел в Киев. Она пыталась научить пилотов хорошим манерам, прорвавшись к ним в кабину – но ее не пустила охрана.

Разозленная неудачей супруга политика затаилась и стала дожидаться посадки. В киевском аэропорту Борисполь чету приветствовали три девушки в традиционных украинских нарядах, с караваем хлеба и солью. Знакомый с этим ритуалом Нетаньяху отломил хлеба, обмакнул в соль и надкусил – а после передал ломтик Саре. Супруга премьера брезгливо бросила хлеб на землю.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху прибыл на Украину с государственным визитом впервые за 20 лет. Как сообщалось, израильский политик намерен обсудить с украинским президентом Зеленским, в частности, создание зоны свободной торговли, пишет издание "Вести-Израиль".