"Гарри был близок с Кейт": раскрыта правда о конфликте Маркл и Миддлтон

Герцог Сассекский всегда называл Кэтрин "старшей сестрой"

После появления Меган Маркл отношения Кейт Миддлтон и принца Гарри резко изменились. Они стали реже вместе появляться на публике, а в последнее время и вовсе сторонятся друг друга. И это при том, что Гарри всегда называл Кэтрин "старшей сестрой, которой он никогда не имел".

Гарри, Кейт и Уильям часто проводили время вместе, не только на официальных мероприятиях. Эту тройку с 2003 года связывала крепкая дружба. Гарри и Кейт устраивали благотворительные мероприятия, работая в одной команде. Поклонники британских монархов недоумевают, почему охладели отношения в семье.

В свою очередь королевский эксперт Ричард Фицвильямс успокоил народ, назвав спекуляцией все рассуждения на тему того, что испортило дружбу членов королевской семьи. "Отношения между Уильямом и Кейт, Гарри и Меган явно стали более отдаленными, так как их будущее сильно отличается", - цитирует специалиста Express.co.uk.

Фицвильямс отметил, что Кейт и принц Гарри все еще ценят их дружбу. "Гарри был близок с Кейт, и в интервью Newsweek, где он утверждал, что ни один человек на самом деле не хотел взойти на трон, он говорил об их дружбе и упоминал о ней, как о старшей сестре. Кейт в свою очередь ценит Гарри, и рада, что у ее детей такой озорной дядя", - пояснил эксперт.

Слухи о ссоре межу братьями появились перед свадьбой Гарри и Меган Маркл. Причиной конфликта якобы стало надменное отношение американки к будущим родственникам.