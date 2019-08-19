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Как выбрать натуральный майонез

11:43
  • понедельник
  • 19 августа 2019

У настоящего продукта очень простой состав

Рекомендации по выбору майонеза подготовили в "Роскачестве". Специалисты отмечают, что натуральный продукт имеет очень простой состав.
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Первые два главных ингредиента  любого майонеза - это растительное масло и яйцо. Масло, вода и яичные продукты – например, желтки - занимают около 40% от всего состава продукта. Если же в составе не указаны яйца или хотя бы желток – это не майонез, а майонезный соус.

У самого натурального майонеза простой состав. Кроме яйца и растительного масла (обязательно дезодорированного) продукт содержит воду, молочный белок, сливки, эфирное масло горчицы, лимонный сок, соль и сахар. Соответственно, и срок хранения у него небольшой – не более 2-3 недель. Зато можно быть уверенным, что в его составе только натуральные компоненты.

Для продления срока хранения майонеза используются антиокислители и консерванты – в частности, сорбат калия (Е202) и бензоат натрия (Е211). Были ли они использованы при изготовлении, можно понять по сроку годности – он превышает 6 месяцев. В любом случае, потребителю при покупке рекомендуется обратить внимание на то, в каких условиях хранится товар в магазине – чтобы избежать неприятностей, пишут "Известия" со ссылкой на "Роскачество".

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