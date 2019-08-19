В понедельник - специальный репортаж Веры Кузьминой "Суд над победой". 80 лет спустя договор о ненападении, подписанный между Советским Союзом и Германией незадолго до войны, остаётся предметом споров и активно используется западной пропагандой. О том, кому это выгодно и что происходило на самом деле - смотрите в 22:35 на канале "ТВ Центр".
Смотрите в 22:30 специальный репортаж "Суд над победой"
11:54
- понедельник
- 19 августа 2019
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