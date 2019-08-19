Смотрите в 22:30 специальный репортаж "Суд над победой"

В понедельник - специальный репортаж Веры Кузьминой "Суд над победой". 80 лет спустя договор о ненападении, подписанный между Советским Союзом и Германией незадолго до войны, остаётся предметом споров и активно используется западной пропагандой. О том, кому это выгодно и что происходило на самом деле - смотрите в 22:35 на канале "ТВ Центр".