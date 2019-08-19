Не позвали на свадьбу: родственники рассказали, почему подросток убил свою семью

Отказ мог спровоцировать агрессию школьника

Возможную причину трагедии в Ульяновской области назвали родственники погибшей семьи. Они предполагают, что агрессию спровоцировал отказ взять подростка на свадьбу к его тете.

По словам Натальи Ширмановой, детей на свадьбу не пригласили. Планировалось, что взрослые поедут на торжество, а подросток останется дома с двоюродной сестрой Дашей, чтобы присматривать за четырехлетними близнецами.

"Я думаю, что причиной послужило это. Потому что тут чуть ли не война была из-за этой свадьбы", - заявила родственница.

Тела 66-летного мужчины, женщин 69 и 42 лет, а также двух четырехлетних детей были найдены в одном из домов в селе Патрикеево, в Ульяновской области. А тело 16-летнего подростка обнаружили позже возле вышки сотовой связи. Следствие считает, что школьник зарубил своих родственников топором, после чего покончил с собой. По данным прокуратуры, подросток оставил записку. В ней школьник признался, что не хочет больше жить, а родственников "заберет с собой". Есть предположение, что подросток страдал шизофренией, передает РИА Новости.