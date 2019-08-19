ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Не позвали на свадьбу: родственники рассказали, почему подросток убил свою семью

12:16
  • понедельник
  • 19 августа 2019

Отказ мог спровоцировать агрессию школьника

Возможную причину трагедии в Ульяновской области назвали родственники погибшей семьи. Они предполагают, что агрессию спровоцировал отказ взять подростка на свадьбу к его тете.
Убивший родных подросток был отличником и участником олимпиад

По словам Натальи Ширмановой, детей на свадьбу не пригласили. Планировалось, что взрослые поедут на торжество, а подросток останется дома с двоюродной сестрой Дашей, чтобы присматривать за четырехлетними близнецами.

"Я думаю, что причиной послужило это. Потому что тут чуть ли не война была из-за этой свадьбы", - заявила родственница.

Тела 66-летного мужчины, женщин 69 и 42 лет, а также двух четырехлетних детей были найдены в одном из домов в селе Патрикеево, в Ульяновской области. А тело 16-летнего подростка обнаружили позже возле вышки сотовой связи. Следствие считает, что школьник зарубил своих родственников топором, после чего покончил с собой. По данным прокуратуры, подросток оставил записку. В ней школьник признался, что не хочет больше жить, а родственников "заберет с собой". Есть предположение, что подросток страдал шизофренией, передает РИА Новости.

Читайте также:
Главное сегодня
Место убийства семьи
Место убийства семьи
Тимур и его мама
Тимур и его мама
Тимур и его мама
Тимур и его мама
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.