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Центрам госуслуг "Мои документы" 22 августа исполнится восемь лет

12:30
  • понедельник
  • 19 августа 2019

22 августа 2011 года открылся первый офис

В четверг, 22 августа, центрам госуслуг "Мои документы" 22 августа исполняется восемь лет. Праздничные концерты, лекции и мастер-классы запланированы в 15 районных центрах, а также в двух флагманских офисах и во Дворце госуслуг на ВДНХ. Часть мероприятий проведут 22 августа, но большинство из них пройдет в течение восьми дней.

Как сообщается на официальном сайте мэра Москвы, во всех 130 центрах 22 августа состоятся беспроигрышные конкурсы и викторины. Участники получат памятные сувениры.

Во флагманских офисах и Дворце госуслуг на ВДНХ проведут большой квест, состоящий из восьми этапов. Его основной темой во флагманах станут дополнительные сервисы, а во Дворце госуслуг — история развития государственной службы.

Участники получат карту заданий, на прохождение которых понадобится около часа. В конце посетителей будет ждать приз.

Кроме того, в 18 центрах, включая флагманы и Дворец госуслуг, состоятся бесплатные концерты живой музыки. В этих же центрах на протяжении восьми дней будут проходить мастер-классы по искусству оригами. Начало в 16 часов.

Тренеры учебного центра "Мои документы" проведут открытые занятия, на которых будет возможность увидеть, как готовят квалифицированных специалистов центров госуслуг и принять участие в тренингах.

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