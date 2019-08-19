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Физкульт-привет: россиян заставят заниматься спортом на работе

12:58
  • понедельник
  • 19 августа 2019

Это поможет снять стресс

Снимать стресс на работе россияне будут с помощью физкульт-брейков. С предложением к работодателям обратилось Министерство здравоохранения. Программа, разработанная ведомством, называется "Укрепление здоровья работающих".
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Отвлекаться от работы на занятия спортом рекомендуется не реже одного раза в день. Цель таких перерывов, по словам врачей – снятие стресса, напряжения, снижение утомляемости.  Авторы программы уверены, что, кроме всего прочего, физкульт-брейки будут способствовать снижению производственного травматизма.

Разработано несколько 10-минутных комплексов физических упражнений. Это "Зарядка для офиса", "Офисная йога", "Пилатес для офиса", сообщает РИА ФАН.

Ранее Минздрав уже выступал с предложением обустроить места для самостоятельных занятий сотрудников спортом. Также была мысль расставлять в офисе тарелки с яблоками. Все это, по замыслу инициаторов, должно помочь в борьбе с курением. А в целом для оздоровления работников предлагалось проводить корпоративы без алкогольных напитков и ограничить продажу чипсов и газировки на предприятиях.

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