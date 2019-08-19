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Собянин: в Москве появится новая пешеходная улица

15:57
  • понедельник
  • 19 августа 2019

Мэр столицы проинспектировал благоустройство Школьной улицы

В Москве завершается благоустройство Школьной улицы в Таганском районе. Уже осенью она станет полностью пешеходной. В понедельник ход работ проверил мэр Москвы Сергей Собянин, передает "ТВ Центр".

В зону благоустройства вошли части соседних Большой и Малой Андроньевских улиц, а также сквер у входа на станцию метро "Площадь Ильича". Все провода спрятали под землю, уложили плитку. Фасады старинных малоэтажных домов отремонтировали. Также установили лавочки, урны и фонари, стилизованные под исторические.

Завершается и озеленение. Разбиты газоны и высажены деревья. После благоустройства на пешеходной улице будут проводить сезонные ярмарки, концерты и фестивали.

"Улица Школьная уникальная. Много лет ее пытались сделать пешеходной. Важно не только саму улицу облагородить, благоустроить ее, а сделать так, чтобы там была жизнь. Нужно, чтобы первые этажи превратились в ресторанчики, кафе. Сделаем улицу, и я уверен, она заживет. Свой Арбат будет, нисколько не хуже", - приводит слова Собянина АГН "Москва".

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