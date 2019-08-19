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Медведев напомнил "Транснефти" об издержках из-за ЧП с грязной нефтью

14:49
  • понедельник
  • 19 августа 2019

Премьер поддержал сертификацию проверяющих нефть лабораторий

Дмитрий Медведев поддержал идею о необходимости единой сертификации лабораторий, проверяющих качество нефтепродуктов. С инициативой в понедельник выступил глава "Транснефти" Николай Токарев на встрече с премьер-министром.

Речь шла о результатах работы по преодолению последствий аварии в трубопроводе "Дружба", из-за которой произошло загрязнение топлива. Также речь зашла о мерах, необходимых для предотвращения подобных инцидентов в будущем. Токарев отметил, что сейчас каждая лаборатория работает по своему принципу, это увеличивает риски.

"Если до сих пор продолжается деятельность этих лабораторий, которая основана на различных методиках, на различных подходах - это тем самым создает вполне благоприятную среду для того, чтобы что-то похожее снова произошло. Потому что у нас много поставщиков нефти и много, так сказать, лабораторий таких, о которых вы говорите. Я думаю, что это бы сделать было б абсолютно логично", - отметил Медведев.

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Дмитрий Медведев и председатель правления и президент ПАО "Транснефть" Николай Токарев (справа) во время встречи
Дмитрий Медведев и председатель правления и президент ПАО "Транснефть" Николай Токарев (справа) во время встречи
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