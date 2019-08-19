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В Москве собрали помощь для пострадавшего от паводков Тулуна

14:54
  • понедельник
  • 19 августа 2019

К началу учебного года требуется много вещей

Активисты российского движения школьников из Москвы в понедельник передали учебные принадлежности своим сверстникам из пострадавшего от паводков Тулуна, передает "ТВ Центр".

Больше пяти центнеров необходимых вещей - всё, что требуется к началу нового учебного года - собрали меньше чем за месяц в ходе акции, которая называется "Рюкзак для друга".

Всего же было собрано свыше пяти тонн груза. Приёмные точки организовали в 30 регионах страны. А присоединились к важному делу жители ста с лишним населённых пунктов. Доставку важных посылок взяли на себя Российские железные дороги.

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