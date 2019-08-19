Автомобилистам напомнили об ограничениях из-за закрытых станций метро

Красную линию полностью откроют к концу недели

Центр организации дорожного движения призывает водителей на этой неделе отказаться от поездок в район закрытых станций метро Сокольнической линии. Причём речь идёт не только о "Проспекте Вернадского" и "Ленинском проспекте", но и о пересекающих их улицах, передает "ТВ Центр".

В связи с тем, что на трассах организованы дополнительные выделенные полосы для обычных и компенсационных автобусных маршрутов, введено много ограничений для личного автотранспорта. В частности, на улице Косыгина сразу несколько полос отдали под временную стоянку бесплатных автобусов. Перекрыты почти все повороты, причём как левые, так и правые, с проспекта Вернадского на прилегающие улицы. Водители не сразу могут сориентироваться, а любая даже мелкая авария останавливает движение практически полностью.

Так случилось этим утром - скорее всего, именно невнимательность водителя к изменениям и привела к аварии на пересечении с улицей Марии Ульяновой. Там столкнулись легковой автомобиль и автобус. Пассажиру последнего понадобилась помощь медиков. Что касается самих компенсационных автобусов, то нужно учесть, что прямых маршрутов от метро "Университет" до "Коммунарки" нет, необходимо доехать до станции "Саларьево", а дальше сделать пересадку.

Напомним, девять станций Сокольнической линии закрыты с минувшего воскресенья в связи со строительством Большой кольцевой линии. В обычном режиме красную линию планируют открыть 25 августа, но, возможно, это произойдет и на несколько дней раньше.