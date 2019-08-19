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Когда откроется станция метро "Нижегородская"

15:07
  • понедельник
  • 19 августа 2019

Там завершается благоустройство

До конца года в Москве будет запущена новая станция метро "Нижегородская". Строительство там вышло на финальную стадию. В самое ближайшее время вокруг транспортно-пересадочного узла "Рязанская", куда и входит "Нижегородская", завершат благоустройство, высадят деревья, установят лавочки, передает "ТВ Центр".

Напомним, новая станция будет расположена как на Некрасовской ветке, так и на Большой кольцевой линии. Пассажиры смогут делать пересадку также на Московское центральное кольцо и пригородные электрички. Вообще новый ТПУ насколько крупный, что даже решено здесь установить символ интеграции разных видов транспорта Москвы.

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Строительство станции метро "Нижегородская"
Строительство станции метро "Нижегородская"
Строительство станции метро "Нижегородская"
Строительство станции метро "Нижегородская"
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