Когда откроется станция метро "Нижегородская"

Там завершается благоустройство

До конца года в Москве будет запущена новая станция метро "Нижегородская". Строительство там вышло на финальную стадию. В самое ближайшее время вокруг транспортно-пересадочного узла "Рязанская", куда и входит "Нижегородская", завершат благоустройство, высадят деревья, установят лавочки, передает "ТВ Центр".

Напомним, новая станция будет расположена как на Некрасовской ветке, так и на Большой кольцевой линии. Пассажиры смогут делать пересадку также на Московское центральное кольцо и пригородные электрички. Вообще новый ТПУ насколько крупный, что даже решено здесь установить символ интеграции разных видов транспорта Москвы.