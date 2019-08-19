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Подробности нападения на женщину с ребенком в Подмосковье

15:20
  • понедельник
  • 19 августа 2019

Пострадавшая получила пулю в голову лишь за то, что попросила пьяную компанию не шуметь

Щербинский районный суд должен избрать в понедельник меру пресечения для стрелка, который ранил женщину, гулявшую с коляской, из травматического пистолета.

Несколько полицейских пытаются посадить мужчину крепкого телосложения в патрульный автомобиль. Уговоры не помогают. Мужчина делает вид, что не понимает, из-за чего его задержали. Однако полицейские уверены, что именно он в минувшую пятницу выстрелил из пневматического пистолета в голову молодой матери, гулявшей с коляской во дворе собственного дома. На видеозаписи видно, что к машине подходит муж пострадавшей, передает "ТВ Центр".

Как стало известно, четверо пьяных мужчин устроили дебош во дворе многоквартирного дома. Женщина с коляской попросила их вести себя тише. В ответ один из скандалистов набросился на нее. Она успела заскочить в подъезд и добежать до лифта, но двери не успели закрыться. Он наставляет на ее пневматический пистолет. Прозвучал выстрел. Пуля попала в голову. Истекая кровью, она доехала до своего этажа и позвонила соседям. Они вызвали скорую.

По словам очевидцев, мужчина не спешил покидать место преступления. Он вышел во двор, выломал зеркала у припаркованных рядом машин и сделал несколько выстрелов в сторону детской площадки. Екатерина в этот момент находилась неподалеку.

Стрелявший пытался скрыться с места происшествия на автомобиле, был объявлен план "Перехват". Полицейские задержали злоумышленника по горячим следам. Возбуждено уголовное дело по статье покушение на убийство. В понедельник суд должен определить ему меру пресечения.

Виктор Прокушев, Георгий Бабаян, "ТВ Центр".

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