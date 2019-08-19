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В Москве спасли привязанную к движущейся машине собаку

15:23
  • понедельник
  • 19 августа 2019

Хромого алабая передали медикам

Зоозащитники забрали в приют собаку породы алабай - накануне автомобилисты, ехавшие по Киевскому шоссе, были шокированы странной картиной, сообщает "ТВ Центр".

По дороге ехала машина, а рядом на поводке еле бежал большой пёс. Было видно, что у него не в порядке лапы. Неравнодушным очевидцам удалось остановить машину, на место вызвали защитников животных. У тех ушло немало времени, чтобы уговорить отдать им собаку.

Водитель заявил, что алабай принадлежит его другу. По его словам, пёс повредил лапу, стал вести себя агрессивно и не хотел садиться в машину. Поэтому водитель выбрал такой вариант транспортировки, якобы чтобы добраться до ветеринара. В итоге к врачу собаку всё же доставили, но уже зоозащитники.

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