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"Овца и голубь": сторонник Зеленского и журналистка устроили жуткий скандал

13:34
  • понедельник
  • 19 августа 2019

Партии президента пришлось извиняться

Пропрезидентской партии "Слуга народа", которая буквально на днях займет большинство мест в украинском парламенте, пришлось извиняться перед журналисткой Ольгой Духнич. Сотрудница издания "Новое время" потребовала сатисфакции после того, как представитель партии, блогер Максим Бужанский, назвал ее "тупой овцой".

В комментарии к своему посту о Бужанском в Facebook Духнич написала, что конфликт исчерпан. Тем не менее, журналистка настаивает, что для "Слуги народа" было серьезной ошибкой принимать в свои ряды такого человека, как Бужанский.

Выпад Максима Бужанского был ответом на обвинения Духнич – Ольга заявила в одном из интервью, что  Бужанский "ностальгирует по СССР и временам Виктора Януковича".

"Очередная тупая овца, которая представляется журналисткой одиозного СМИ НВ, в интервью с представителем "Слуги народа" заявила, что я ностальгирую по СССР и временам Януковича", - написал Бужанский в Telegram. Духнич в ответ заявила, что спорить с Бужанским бесполезно: "это как попытка выяснить отношения с голубем, который нагадил вам на рукав пальто", - приводит слова журналистки "Украинская правда".

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