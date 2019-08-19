"Овца и голубь": сторонник Зеленского и журналистка устроили жуткий скандал

Партии президента пришлось извиняться

Пропрезидентской партии "Слуга народа", которая буквально на днях займет большинство мест в украинском парламенте, пришлось извиняться перед журналисткой Ольгой Духнич. Сотрудница издания "Новое время" потребовала сатисфакции после того, как представитель партии, блогер Максим Бужанский, назвал ее "тупой овцой".

В комментарии к своему посту о Бужанском в Facebook Духнич написала, что конфликт исчерпан. Тем не менее, журналистка настаивает, что для "Слуги народа" было серьезной ошибкой принимать в свои ряды такого человека, как Бужанский.

Выпад Максима Бужанского был ответом на обвинения Духнич – Ольга заявила в одном из интервью, что Бужанский "ностальгирует по СССР и временам Виктора Януковича".

"Очередная тупая овца, которая представляется журналисткой одиозного СМИ НВ, в интервью с представителем "Слуги народа" заявила, что я ностальгирую по СССР и временам Януковича", - написал Бужанский в Telegram. Духнич в ответ заявила, что спорить с Бужанским бесполезно: "это как попытка выяснить отношения с голубем, который нагадил вам на рукав пальто", - приводит слова журналистки "Украинская правда".