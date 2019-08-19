Турецкая военная техника пересекла сирийскую границу

По данным МИД Сирии, турецкая бронетехника идет на поддержку боевиков в Идлибе

Сирийская армия в ходе ожесточённых боёв на юге провинции Идлиб разгромила террористов в стратегически важном городе Хан-Шейхун. Об этом сообщают местные СМИ.

Правительственные войска окружили населённый пункт, через который проходит трасса Дамаск-Алеппо - основной путь снабжения боевиков. В ходе спецоперации - большинство участников незаконных бандформирований ликвидированы. Некоторым удалось бежать.

Сейчас Турция направила туда военные колонны с боеприпасами для оказания помощи радикальным группировкам. Об этом, по данным РИА Новости, сообщили сирийском МИД. Там осудили действия Анкары, заявив, что возлагают на Анкару всю ответственность за агрессивные действия и откровенное попрание международной законности.

Контроль над Хан-Шейхуном был утрачен в 2014-м году. Сейчас, после срыва террористами очередного перемирия в зоне деэскалации Идлиб, командование правительственных сил решило возобновить операцию против радикалов.