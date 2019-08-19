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Звезда сериала "Универ" выходит замуж за бывшего мужа Екатерины Климовой

14:29
  • понедельник
  • 19 августа 2019

Актрисы близко общались в свое время

Актриса сериалов "Универ" и "Саша+Маша" Елена Бирюкова готовится к свадьбе с ювелиром Ильей Хорошиловым - первым мужем актрисы Екатерины Климовой.

Хорошилов и Бирюкова прожили в гражданском браке 10 лет, у них есть дочь Аглая. Два года назад Илья наконец-то сделал своей избраннице предложение, пишет интернет-портал "Дни.ру".

Свадьба запланирована на 27 августа, на торжество приглашены только самые близкие люди – порядка 25 человек. Для Бирюковой это уже третья свадьба, поэтому она будет максимально скромной.

"Сейчас занимаемся выбором платья, склоняемся в сторону классического варианта", -рассказала изданию StarHit дочь Бирюковой от предыдущего брака. После церемонии Елена и Илья улетят в свадебное путешествие.

Елена и Екатерина Климова были близкими подругами до тех пор, пока Бирюкова стала встречаться с Хорошиловым. Однако им удалось сохранить добрые взаимоотношения, кроме того, Екатерина продолжает общаться с бывшем мужем, от которого у нее есть дочь Елизавета.

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