Зеленский подготовился к встрече Нетаньяху бандеровским приветствием

Президент Украины просит израильского премьера признать Голодомор

Владимир Зеленский морально подготовился к встрече с Биньямином Нетаньяху. Украинский президент, ожидая премьер-министра Израиля, обменялся с почетным караулом бандеровским приветствием.

Лидер Незалежной выкрикнул "Слава Украине!", на что караул ответил "Героям слава!". И буквально через минуту подъехал автомобиль с Нетаньяху, премьер Израиля вышел на плац и вместе с Зеленским выслушал рапорт офицера.

Лозунг "Слава Украине!" с ответом "Героям слава!" в 1941 году был принят как приветствие между членами Организации украинских националистов (ОУН) и Украинской повстанческой армии (УПА) (обе организации запрещены в России). Боевые отряды ОУН-УПА во время Второй мировой войны сотрудничали с гитлеровцами, на их совести убийства тысяч мирных жителей, в том числе евреев. Тем не менее, один из основателей организаций – Степан Бандера – объявлен на Украине национальным героем, а Верховная рада в октябре 2018 года Верховная рада утвердила "бандеровский" лозунг как официальное воинское приветствие.

Владимир Зеленский уже рассказал об итогах своих переговоров с Биньямином Нетаньяху. Президент Украины заявил, что призвал премьер-министра Израиля признать Голодомор актом "геноцида украинского народа". Кроме того, Зеленский пожаловался Нетаньяху, что украинцев в массовом порядке не пускают в Израиль - несмотря на то, что между странами действует безвизовый режим.