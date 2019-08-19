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Зеленский призвал Нетаньяху признать голодомор геноцидом

14:44
  • понедельник
  • 19 августа 2019

В понедельник украинский лидер встречается с премьер-министром Израиля

Голодомор в начале тридцатых годов необходимо признать актом геноцида украинского народа. С таким призывом Владимир Зеленский обратился к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, который прибыл в Киев с двухдневным визитом, и провел переговоры с украинским коллегой - в частности, по ситуации в Донбассе.

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А началась поездка с череды скандалов с участием супруги премьера. Как сообщили СМИ, еще на борту самолета Сара Нетаньяху возмутилась, что пилот не поприветствовал ее по громкой связи, и даже попыталась войти в кабину. Сделать это ей помешала охрана.

Следующий курьез произошел сразу после приземления - в Киеве чету традиционно встречали хлебом и солью. На кадрах видно, как премьер-министр протянул супруге кусочек, однако есть его она не стала, а просто бросила на землю.

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